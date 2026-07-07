VÍDEO | Dani Mateo reacciona al gesto de una niña para que no la graben: "Me he asustado"

La pequeña estaba celebrando algo con más niños y cuando descubrió que la estaban filmando decidió expresar su descontento de una manera muy efectiva y que no dejaba lugar a dudas.

Muchas personas no quieren que su imagen sea publicada en redes sociales. Y, además, no dudan en expresarlo. Pero la manera en que lo hace esta niña es, cuanto menos, efectivo.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, la pequeña está en plena celebración con otros niños cuando comienzan a grabarla. Al darse cuenta, la niña comienza a señalar a la persona que la está grabando, añadiendo un gesto de cortar el cuello.

El gesto contrasta con la imagen angelical de la pequeña, que lleva dos pompones blancos decorando su pelo. "Es increíble, la mejor", afirma Quique Peinado. "Me he asustado", confiesa Dani Mateo.

"A esta niña la han llamado para protagonizar la versión Disney de 'Narcos'", comenta María Gómez. La zapeadora considera que, en realidad, ella está enfadada por los pompones que le han puesto en la cabeza.

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