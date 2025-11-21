Ahora

Reacciones

Pedroche y los colaboradores de Zapeando comentan la particular manía de Marta Sánchez tras su visita a El Hormiguero

En el vídeo podemos ver el momento en el que Marta Sánchez cuenta su particular manía, así como las reacciones y comentarios de los colaboradores de Zapeando.

Marta Sánchez

Cristina Pedroche bromea con tener una fijación con la limpieza, tal como confesó este jueves la cantante Marta Sánchez en 'El Hormiguero': "La vi y ahora no puedo dejar de limpiar", asegura la presentadora antes de dar paso al vídeo en el que la cantante habla de esta manía.

"No puedo ver una cama deshecha, me saca de quicio... Incluso limpio los baños de los aviones cuando salgo de ellos. Limpio hasta el espejo y, antes de irme, miro cómo me ha quedado", contaba la artista a Pablo Motos.

"Imagínate a Marta Sánchez entrando en un WC portátil de los festivales de música... Lo mismo entra un viernes y hasta el domingo no sale", bromea Nacho López entre las risas de sus compañeros. Aunque, tal como admite María Gómez: "Yo lo de las camas en los hoteles también lo hago". En el vídeo podemos ver este curioso momento.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Reacciones tras la condena al fiscal general, en directo | Ayuso celebra la condena al fiscal general por "hechos propios de una dictadura"
  2. Pérez Llorca llamó a Mazón a las 18:57 al ver las inundaciones en Utiel y él le habló de problemas en la Ribera
  3. Dimite el presidente de la Diputación de Almería tras su detención por el caso mascarillas
  4. Martin Baron califica el Gobierno de Trump como un sistema de "corrupción abierta": "La prensa debería servir de freno a su poder"
  5. Muere una niña de seis años y otra de cuatro está en la UCI tras ser atendidas en la misma clínica dental de Alzira (Valencia)
  6. El fascista que agredió sexualmente a las activistas de Femen podría enfrentarse a un año de cárcel