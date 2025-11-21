Pedroche y los colaboradores de Zapeando comentan la particular manía de Marta Sánchez tras su visita a El Hormiguero

En el vídeo podemos ver el momento en el que Marta Sánchez cuenta su particular manía, así como las reacciones y comentarios de los colaboradores de Zapeando.

Cristina Pedroche bromea con tener una fijación con la limpieza, tal como confesó este jueves la cantante Marta Sánchez en 'El Hormiguero': "La vi y ahora no puedo dejar de limpiar", asegura la presentadora antes de dar paso al vídeo en el que la cantante habla de esta manía.

"No puedo ver una cama deshecha, me saca de quicio... Incluso limpio los baños de los aviones cuando salgo de ellos. Limpio hasta el espejo y, antes de irme, miro cómo me ha quedado", contaba la artista a Pablo Motos.

"Imagínate a Marta Sánchez entrando en un WC portátil de los festivales de música... Lo mismo entra un viernes y hasta el domingo no sale", bromea Nacho López entre las risas de sus compañeros. Aunque, tal como admite María Gómez: "Yo lo de las camas en los hoteles también lo hago". En el vídeo podemos ver este curioso momento.

