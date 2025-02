Los zapeadores se ponen a prueba en '¿Son pareja?': "Parecen un anuncio"

Cristina Pedroche propone un juego a sus compañeros: deben adivinar si las parejas propuestas tienen una relación amorosa o no. ¿Conseguirán descubrir el misterio? No te pierdas sus respuestas en el vídeo principal.

Para celebrar el día de San Valentín, Zapeando propone un juego a los zapeadores: '¿Son pareja?'. Como explica Cristina Pedroche, han preguntado a varias personas y los zapeadores deberán adivinar si son pareja o no. "Algunos serán novios pero otros, lo mismo, son compañeros de pádel", indica Cristina.

El primer dúo está formado por Pablo y Daniela. Dicen al reportero que llevan dos años siendo pareja y que su aniversario es el 19 de mayo. Daniela afirma que lo que más le gusta que le haga Pablo en la intimidad son "los besitos en el cuello" mientras que a él le gusta "cuando le domina". "Parecen un anuncio", afirma Dani Mateo tras la presentación de los jóvenes. Todos apuestan porque son pareja menos Miki Nadal. Y, finalmente, desvelan que no son pareja. "Somos compañeros de trabajo", cuenta Pablo. El joven, además, cuenta que Daniela está soltera "desde hace dos días".

La segunda 'pareja' son Carlos y Paula. Explican que llevan cinco años siendo pareja y, además, están en proceso de casarse. Dani afirma que son pareja y que "se conocieron en un concierto de Estopa". "Y esta noche tienen entradas para ver a Juan Dávila", añade Nacho García. Todos los zapeadores dicen que son pareja y esto hace que todos se lleven ese punto ya que están protegidos.

La última pareja está formada por Claudia e Iris. Cuentan al reportero que llevan juntas dos años "y felices". Desvelan que van a celebrar San Valentín en un restaurante y que también se irán a hacer unos masajes, además de darse algún regalo sorpresa. En esta ocasión, los zapeadores afirman que no son pareja ya que no ven química. Dani, por su parte, apuesta por el sí. "Creo que llevan poco", explica el presentador. Finalmente, las chicas explican que no son pareja, solo socias y amigas.