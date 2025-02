El divertido vídeo en el que Alejandro Sanz y Candela Márquez se regalan por sorpresa lo mismo en San Valentín

"La clave, en todo, siempre será la armonía. Y ahí me encuentro… Sumergido en un abrazo que no aprieta, pero sí sostiene. Una mirada que no juzga, solo comprende", ha escrito Alejandro Sanz sobre su novia.

Alejandro Sanz ha demostrado estar muy enamorado de su pareja, Candela Márquez. Y es que el cantante le ha dedicado unas bonitas palabras en su cuenta de Instagram. "La clave, en todo, siempre será la armonía. Y ahí me encuentro… Sumergido en un abrazo que no aprieta, pero sí sostiene. Una mirada que no juzga, solo comprende. Hoy, en especial, y cada día en particular, te amo", ha escrito el cantante junto a varias fotografías de ambos por San Valentín.

Pero no solo eso, y es que Candela Márquez y Alejandro Sanz han compartido un divertido vídeo en el que ambos se regalan un ramo de flores por sorpresa. "Candela quería sorprender a Alejandro y él la ha sorprendido a ella", destaca Tatiana Arús al mostrar el momento en el vídeo principal de esta noticia. "Ahora es más romántico que nunca desde que está con Candela", destaca Alfonso Arús.