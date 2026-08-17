VÍDEO | Zoe Bonafonte cuenta en Zapeando por qué ver 'A Fuego': "Es una peli muy disfrutona, para acabar bien el verano"

La actriz interpreta a Lola en este film en el que, como cuenta, además de mucho baile también se tratan problemáticas "serias y profundas" que afectan a la gente de su generación.

El próximo viernes llega a los cines 'A fuego' y para conocer un poco más sobre la película está en Zapeando Zoe Bonafonte, una de sus protagonistas. La actriz interpreta a Lola, "una chica que tras la muerte de su hermano descubre 'El Bunker', un lugar de fiestas clandestinas y batallas de baile", explica Maya Pixelskaya.

Bonafonte cuenta que ella es actriz, no bailarina y, por ese motivo, se lo ha "currado" todo lo que ha podido. "He tenido compañeras que me han ayudado muchísimo", señala. Además, también de bailar también ha ido a alguna fiesta clandestina como las que se ven en la película.

"De hecho, se han producido batallas de baile en discotecas a las que hemos ido, porque íbamos con los bailarines de la película, ha sido muy divertido", cuenta. Zoe, además, ha disfrutado mucho de poder hacer una película con gente de su generación. "Nos hemos llevado muy bien", explica, "y lo de haber tenido las semanas de preparación de baile nos ha unido mucho".

La actriz señala que 'A fuego' "es una película que es para disfrutar, pero que también habla de temas bastante serios y profundos como es la salud mental en mi generación". "Hay un poco para todo el mundo", concluye, "y, sobre todo, es una peli muy disfrutona, para acabar el verano bien".

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