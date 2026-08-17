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Terremoto en Granada

VÍDEO | Francisco Cacho explica cómo actuar ante un terremoto como el de Granada: de no fumar a evitar llamadas poco importantes

Francisco Cacho analiza el terremoto de Granada del pasado fin de semana, explica que es la zona "donde más hay de toda España" y da algunos consejos para actuar en el caso de que ocurra uno.

Francisco Cacho analiza el terremoto de Granada del pasado fin de semana, explica que es la zona "donde más hay de toda España" y da algunos consejos para actuar en el caso de que ocurra uno.

Los granadinos se vieron sorprendidos el pasado sábado por un terremoto de magnitud 5 en la escala de Richter, pero de intensidad muy alta.

Francisco Cacho explica la diferencia entre magnitud e intensidad: "La magnitud es la fuerza real, la energía liberada por el movimiento de ese terremoto. La intensidad es la fuerza con la que nos llega y lo sentimos nosotros".

En ello influye la profundidad del terremoto, ya que si es muy profundo llega con menos intensidad, pero afecta a muchas más zonas y también dura más, como en el caso del de Colombia respecto al de Venezuela.

El meteorólogo de laSexta apunta que Granada es "una zona acostumbrada a terremotos". De hecho, indica, "es donde más hay de toda España", ya que allí se tocan las placas africana y euroasiática.

¿Cómo actuar ante un terremoto?

Ante esta cuestión, Cacho da algunos consejos sobre cómo actuar ante un terremoto. Lo primero es alejarse de ventanas de cristal, espejos o lámparas, así como muebles altos que se puedan caer. Después habría que cubrirse la cabeza y ponerse debajo de una mesa o bajo un muro de carga.

Cuando termine el terremoto es importante no fumar, ya que podría haber fugas de gas. Además habría que evacuar de forma ordenada por las escaleras, nunca por el ascensor, y evitar llamadas poco importantes para no saturar las líneas.

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