VÍDEO | Una espectadora de Zapeando casi sufre un accidente por el videoclip veraniego de Zapeando

El videoclip de verano del programa sigue creciendo gracias a los espectadores que mandan sus vídeos bailando 'NUEVAYoL' de Bad Bunny. Pero, en esta ocasión, Miriam ha estado a punto de acabar su baile de una manera épica.

Zapeando sigue recibiendo los vídeos de los espectadores bailando 'NUEVAYoL' de Bad Bunny mientras disfrutan de sus vacaciones. Y, en esta ocasión, una de las espectadoras casi se deja los dientes en pleno videoclip.

Así, se pueden ver las coreografías de Nuri, Roc y Ángela desde Girona, de Esther y sus amigos desde Cartagena, de Rubén desde Torredembarra, Toni desde una piscina en Calpe o lo 'Chapuceros' desde Puente del Congosto.

Marisa y sus perros bailan desde La Cañada, Jaime baila en el coche en Cabo de las Huertas y María Teresa disfruta de la piscina en Oliva. Pero el 'premio' se lo lleva Charles Cabrera, desde Alicante. Una de las protagonistas del vídeo, Miriam, se resbala justo antes de llegar a la piscina. Por suerte, aterriza dentro de la piscina y el resbalón termina en el agua.

En el videoclip veraniego de Zapeando también sse pueden ver las coreografías de Gutiérrez y Vaqueros, desde la playa de Miramar, Oliver desde Nueva York, Encarni desde Valdepeñas de Jaén, Puri, desde el parador de Cuenca, Carmen desde Barcelona, Saray y Ainara, desde Callosa de Segura, Lourdes desde San Vicente del Raspeig, Paqui en Agadir, José Luis y Raquel, desde la playa de San Juan, en Alicante.

Los zapeadores, como es habitual, han agradecido los vídeos y no pueden evitar darle un saludo especial a Miriam tras su pequeño accidente. "Casi se deja la crisma por mandarnos su vídeo", destaca Miki Nadal.

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