Irene Junquera, sobre la boda de Georgina y CR7: "Lo mejor de ser rico es que te das cuenta de que la felicidad está en ser pobre"

La pareja ha concedido una entrevista a la revista 'Vogue' donde, además de compartir varias imágenes del enlace, también cuentan por qué han decidido tener una boda íntima en su casa a la que solo han asistido sus hijos.

La pasada semana Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo sorprendían anunciando que habían pasado por el altar. La pareja publicó en sus redes sociales una imagen de sus manos luciendo las alianzas. Este domingo, por fin, ya se han podido ver más imágenes de la boda.

Han sido publicadas por la revista 'Vogue' y, tal y como ya se publicaba, fue una boda íntima en la que solo participó la pareja y sus hijos. El enlace se celebró en la casa de la pareja y, después, viajaron al Santuario de Fátima, a tan solo una hora de su domicilio, para que sacerdote pudiera bendecir su unión.

"Después de la boda, ya se sabe, se fueron juntos a darle duro en el gimnasio", cuenta Isabel Forner. "Eso sí, Georgina con su equipación deportiva favorita: una pulsera de diamantes", añade la zapeadora. Además de las imágenes, la entrevista también ha dejado alguna declaración muy jugosa.

Como señala Maya Pixelskaya, la influencer ha contado a la publicación por qué han decidido que la boda se celebre en su casa. Rodríguez ha dicho que querían algo íntimo "porque castillos, casas, islas, caballos, coches... tenemos todo eso al alcance de la mano cada día".

"Lo mejor de ser asquerosamente rico es que te das cuenta de que la felicidad está en ser pobre", comenta Irene Junquera. Georgina también ha contado que han decidido hacerlo en casa para que, cuando pasen unos años, sus hijos recuerden que ahí ocurrió algo maravilloso.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido