Marina Comes comparte varias curiosidades sobre el Valle de Arán, un rincón muy especial en el Pirineo catalán

La creadora se confiesa una amante de esta zona que, como señala, es mucho más que una estación de esquí. Marina cuenta que es una zona con un paisaje cambiante que, además, cuenta con su propio idioma.

Marina Comes nos lleva hasta un destino perfecto para aplacar las altas temperaturas veraniegas: el Pirineo catalán. La creadora de contenido señala que mucha gente cree que lo conoce porque ha ido a esquiar a esa zona y, como indica, "solo conoce un 5% del Pirineo".

"Para disfrutar de estos paisajes espectaculares que nos ha dado este planeta, vayamos en primavera, sobre todo, u otoño, las épocas más tranquilas donde vamos a poder disfrutar de todo esto casi solos", recomienda. Comes indica que el verano también es un buen momento para visitarlo, pero está algo más masificado.

Uno de los lugares más visitados de esta zona es el Valle de Arán. Marina señala que tiene una localización particular en el Pirineo, "ya que está en la vertiente norte y sus ríos desembocan en el Atlántico y cruzan Francia". Esto hace, como indica la creadora de contenido, que su climatología sea de influencia atlántica.

170 cimas por encima de los 2.000 metros

Comes se confiesa una amante de esta zona. "Es tan abundante de recursos naturales, de paisajes tan cambiantes y tienen más de 170 cimas por encima de los 2.000 metros", explica.

La creadora de contenido explica que es posible encontrar asentamientos en el Valle de Arán desde la prehistoria repartidos por toda la zona. "Lo que más me choca es que sabemos que los romanos también tenían asentamientos a raíz de sus rutas pirenaicas y lo utilizaban como un punto importante para ellos", indica.

Además, también tienen su propio idioma, el aranés, que es oficial junto al catalán y el castellano. Es una variante del occitano. Marina comparte, además, un dato curioso: aran, en euskera, significa valle. Así, Valle de Arán sería como 'valle de valles'.

Aislados hasta 1948

Una de las teorías señala que en la zona se hablaba el euskera en una gran extensión del Pirineo antes de que se adoptase el occitano en la zona. Por ese motivo, se pueden encontrar muchas terminaciones que suenan a euskera.

Marina cuenta que, hasta la construcción de un túnel en 1948 que unía el valle con Cataluña, "era una zona que quedaba completamente aislada en invierno". "Ese túnel, en ese momento, fue el más largo del mundo", añade. Esto, como expone, ha ayudado a que el aranés se mantenga como idioma y sigue siendo muy utilizado por la gente de la zona.

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