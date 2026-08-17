"Del miércoles en adelante va a haber un cambio importante en el tiempo": Francisco Cacho adelanta bajadas de temperaturas de 15 grados

El calor da una tregua esta semana y capitales como Madrid verán una notable bajada de temperaturas en apenas cuatro días, mientras que en otras como León habrá que sacar incluso la chaqueta.

Francisco Cacho adelanta la previsión del tiempo para los próximos días, donde el martes será el día más caluroso de la semana, pero a mitad de la semana la cosa cambia.

"Del miércoles en adelante va a haber un cambio importante en el tiempo", indica el meteorólogo de laSexta, que explica que en algunos puntos de la península las temperaturas pueden llegar a bajar hasta 15 grados en apenas cuatro días.

"Madrid es la que más va a bajar de España", señala Cacho, que muestra cómo el sábado podrían alcanzarse máximas de tan solo 21 grados, en contraste con los 38 de mañana.

El sábado en León podrían llegar a tener 9 grados de mínima por la mañana y "va a tocar sacar la chaqueta". En otras capitales de Castilla y León también habrá que arroparse por la noche.

Por otro lado, las lluvias también irán a más a partir del miércoles y el fin de semana podrían verse "tormentones" en zonas de Cataluña o el norte de Aragón.

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