Un influencer, contra lo caras que son las extraescolares de su hijo: "¿La profesora es la Reina de Inglaterra?"

'M de Mike' estalla en redes al conocer que gastará "más de 200 euros" en materiales para las extraescolares de su hijo: "He preguntado a la maestra si a final de curso viajan a Inglaterra un mes, ¡a dónde vais!".

"¿Quién le da clases al niño? ¿La Reina de Inglaterra?",lanza con ironía el creador de contenido 'M de Mike', quien muestra su indignación por los altos costes de las extraescolares de su hijo: "Es bárbaro".

"200 euros en materiales, ¿cuántos folios va a gastar el niño?", ríe el padre, asegurando que piden todo tipo de cosas para comenzar el curso. "¿Un diccionario bilingüe? ¡Pero si no entiende ni el español! Le he preguntado a la maestra si al final de curso viajan a Inglaterra un mes mínimo", bromea el influencer.

Desde el plató de Aruser@s, la queja viral ha desatado las carcajadas entre los tertulianos en el plató. "Se queja del bilingüe, pero ya verás cuando tenga que comprar el libro de latín", ríe Arthur Arús.

