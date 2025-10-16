Ahora

Análisis en plató

Wyoming, tras apoyar la UE a España ante las amenazas de Trump: "Contra 27 ya no te pones tan chulito"

"¿Te queda claro, Trump?, si tocas a un país miembro, tocas a todos. Contra 27 ya no te pones tan chulito, chaval", reacciona El Gran Wyoming tras ver cómo la Comisión Europea apoya a España frente a Trump.

Sandra Sabatés destaca en el plató de El Intermedio que "la Comisión Europea ha respaldado a España después de la amenaza de Donald Trump de aplicar nuevos aranceles" por no aumentar al 5% el gasto en Defensa. Y es que la periodista recuerda que "todo lo que sea sobre política arancelaria se negocia a través de la Unión Europea y no de forma unilateral".

"Responderemos adecuadamente, como siempre hacemos, a cualquier medida tomada contra uno o más de nuestros Estados miembros", ha asegurado Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea. Tras escucharle, El Gran Wyoming reacciona en el plató: "¿Te queda claro, Trump?, si tocas a un país miembro, tocas a todos. Contra 27 ya no te pones tan chulito, chaval".

"La Unión Europea está más unida que nunca", destaca el presentador de El Intermedio, que afirma que "somos una gran familia" y bromea: "Y España el adolescente conflictivo".

