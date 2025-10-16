Alfonso Arús se confiesa en directo: "En la guerra de Andy y Lucas soy de Andy, y en la de Amaia y Leire, soy de Leire"

Alfonso Arús se "moja" con la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh y el culebrón de Andy y Lucas tras su último concierto: "Soy del team Andy y Leire".

Alfonso Arús se moja en el plató de Aruser@s sobre los dos culebrones musicales en España: el de Andy y Lucas y el de La Oreja de Van Gogh después de que tras un año de rumores en torno a la vuelta de Amaia Montero al grupo pop de los 90, 'La Oreja de Van Gogh' haya confirmado que la que fue su primera vocalista regresa a la banda. "Por tanto, Cayetana Guillén-Cuervo tenía razón", afirma rotundo Alfonso Arús en el plató de Aruser@s.

Tras leer el comunicado, Alfonso Arús destaca que "acaban de reconocer que llevan un año" por lo que se pregunta por qué se ofendió Amaia Montero "con la pobre Cayetana Guillén-Cuervo". "Entiendo que querían el factor sorpresa", afirma Angie Cárdenas en el plató, donde el presentador insiste en que le parece "absurdo". Por su lado, Alba Gutiérrez recuerda que "justo hace un año que Leire Martínez se marchó del grupo".

Por otro lado, Alfonso Arús confiesa que se va a "mojar" en la "guerra", pero no solo en la de La Oreja de Van Gogh sino también en la de Andy y Lucas, quienes acaban de realizar su último concierto conjunto: "En la guerra de Andy y Lucas soy de Andy, y en la de Amaia y Leire, soy de Leire". "Yo soy team Leire", insiste el presentador en el plató, donde Alba Gutiérrez afirma que "la frase de que han vuelto donde lo dejaron desprestigia mucho el trabajo de Leire".

Con respecto a Andy y Lucas, el presentador de Aruser@s ya desveló en este vídeo que, aunque "nunca" le habían "llamado la atención" ahora estaba "enganchado a su culebrón". Además, tras ver "las imágenes que más se han viralizado" de su último concierto en las que "Andy está totalmente superado en un rincón mientras Lucasva a su bola", Alfonso Arús lo tiene claro: "Soy del team Andy".

