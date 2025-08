Yonyi Arenas descubre en Castelldefels al nuevo 'Neng de Castefa' "en plan cubano"

El reportero ha visitado esta playa de la provincia de Barcelona para charlar con los bañistas y saber si conocer al popular personaje de Edu Soto: 'El neng de Castefa'.

Yonyi Arenas sigue con su ruta por las playas de nuestro país. El reportero ha visitado la playa de Castelldefels, en la provincia de Barcelona. Dicen, además, que en esa playa se pueden ver a futbolistas del Fútbol Club Barcelona.

El reportero pregunta a un chico si ha podido ver a algún jugador blaugrana. El joven le dice que nunca los ha visto y, además, que es del Real Madrid. "Nos reímos de él cuando gana el Barça", confiesa uno de sus amigos.

Arenas pregunta a otro bañista si recuerda a un personaje, creado por el actor Edu Soto, que era de la zona: 'El neng de Castefa'. El chico dice que no así que Yonyi se propone enseñarle cómo bailaba este personaje y le propone imitarlo.

Después, charla con un chico que se resguarda bajo la sombrilla. El reportero le pregunta si alguna vez han visto a algún jugador del Barça por la playa. Este le cuenta que ha visto a Ronaldinho que, además, "es íntimo amigo". "También he visto a Messi", añade, "somos vecinos y hemos compartido".

Yonyi también quiere saber si conoce al famoso 'El neng de Castefa'. Este sí que lo conoce y, además, hace la tradicional muletilla del personaje acompañándola del gesto con los brazos. "Soy el nuevo 'Neng de Castefa' pero, en plan cubano", afirma.