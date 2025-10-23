Abel Caballero inicia la cuenta atrás para Navidad e Isabel Forner calienta motores en vídeo: "La próxima semana quiero poner el árbol"

Mientras Abel Caballero ha inaugurado en Vigo un reloj con cuenta atrás para Navidad. Isabel Forner explica que vive estas fechas como los centros comerciales: "Una vez acaba Halloween, yo ya pienso en Navidad".

En Vigo ya tienen muy claro lo que queda para que llegue la Navidad. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, inauguraba un reloj con cuenta atrás que, además, tiene tantos idiomas que según Nacho García "también sirve como duolingo".

A propósito de esto, Isabel Forner asegura en el vídeo sobre estas líneas que el tiempo que queda para Navidad es "menos de lo que me gustaría".

El motivo, explica, es que "me gusta que quede mucho tiempo para comprar los regalos con tiempo, hacer los calendarios de adviento, decorar la casa...".

En este sentido, afirma que "la próxima semana quiero poner ya el árbol" porque, en su caso, vive las fiestas como los centros comerciales: "Una vez acaba Halloween, yo ya pienso en Navidad". "Serías una primera dama de Vigo espectacular", reacciona Dani Mateo.

