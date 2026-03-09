VÍDEO | Se viralizan unas imágenes en Colombia de un supuesto hombre disfrazado de monja

En el vídeo, grabado con una cámara de seguridad, se puede ver a una religiosa accediendo a un edificio en Barranquilla. El arzobispo de la ciudad ha emitido un comunicado para aclarar quién es la persona que se ve en las imágenes.

Se han difundido a través de redes sociales la imagen de una cámara de seguridad en la que se puede ver a una persona vestida con un hábito de monja. Como señala Quique Peinado, "supuestamente, lo que vemos es un señor disfrazado de monja para burlar las medidas de seguridad y así entrar en un edificio del norte de Barranquilla".

"No lo apruebo", señala Isabel Forner, "pero es verdad que el disfraz de monja te abre las puertas de todos sitios, especialmente las del cielo". "No sé si puedes confundir a San Pedro una vez llegues", añade la zapeadora. Peinado aclara que, en realidad, es una mujer.

"Se ha ido tanto de las manos", señala el zapeador, "que el arzobispo de Barranquilla ha hecho un comunicado oficial para confirmar que esta monja es una mujer con ella al lado". Su nombre es Marta y, como indica el religioso, no ve posible que la gente pueda pensar que no es una religiosa y que es una impostora.

"Solo le faltó pedir un 'Padre Nuestro' por la monja al final y una prueba de ADN", comenta Mónica Cruz. "Hay que decir que el arzobispo tenía dos opciones", señala Dani Mateo: "Podía decir 'cómo pudo alguien pensar que la hermana Marta era un hombre' o lo que ha dicho, 'cómo pudo alguien pensar que la hermana no era una religiosa'".

