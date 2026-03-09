VÍDEO | Boticaria García explica la importancia de hacerse chequeos a partir de los 40 años

La farmacéutica señala que hay muchas patologías cuyos síntomas no aparecen hasta que la enfermedad está más avanzada. Por ese motivo, es importante valorar el estado de nuestra salud, aunque nos encontremos bien.

Como señala Nacho García, "llega una edad en la que, en lugar de hablar sobre bares y discotecas, hablas de colonoscopias" ya que, como indica, "a partir de los 40 el médico empieza a recomendarte ciertas pruebas, aunque te encuentres estupendo". ¿Por qué lo hace? Para responder a esta cuestión, Zapeando cuenta con Boticaria García.

La farmacéutica indica que los doctores solicitan estas pruebas "porque hay enfermedades muy importantes que, al principio, no dan síntomas". Un ejemplo de ello es el cáncer colorrectal, "uno de los tumores más frecuentes".

"De hecho, según la Sociedad Española de Oncología Médica, el cáncer colorrectal será el tumor más diagnosticado en nuestro país en 2026", señala Boticaria. La farmacéutica indica que cuando se descubre a tiempo "se puede prevenir o tratar de manera mucho más eficaz".

Boticaria indica que también es importante hacerse pruebas renales. "La enfermedad renal crónica es una enfermedad silenciosa que, según la Sociedad Española de Nefrología, afecta a millones de personas", expone. La farmacéutica indica que el gran riesgo es que "la mayoría de estas personas no saben que están enfermas porque el riñón no duele ni da síntomas claros hasta que el daño es muy avanzado".

