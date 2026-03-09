Así responde un niño cuando su madre le dice que si se deja el pelo largo le confundirán con una niña: "Pues les muestro los huevos"

Zapeando analiza el divertido vídeo de un niño que le dice a su madre que se quiere dejar el pelo largo y no le importa que le confundan con una niña: "Pues les voy a mostrar los huevos", afirma.

Las redes sociales nos muestran un día más hasta dónde llega la naturalidad y brillantez de los niños a la hora de abordar todo tipo de cuestiones.

En el vídeo sobre estas líneas, un niño le dice a su madre que se quiere dejar el pelo largo. La mujer le plantea que podrían confundirle con una niña.

El pequeño, sin embargo, no se inmuta y, sin tan siquiera dejar de mirar el móvil, le deja claro a su madre lo que hará si eso ocurre: "Pues les voy a mostrar los huevos".

"Si te dicen que pareces una niña no pasa nada, pero es verdad que enseñar los huevos también zanja el asunto", comenta Nacho García, que sin embargo apunta que habría que enseñar al niño que en la guardería vale, "pero 20 años después te denuncian por exhibicionismo".

