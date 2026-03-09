¿Quién debería hacerse las pruebas de detección del cáncer colorrectal? Boticaria García aclara esta cuestión, en vídeo

La farmacéutica señala que a través de una prueba llamada test de sangre oculta en heces se puede detectar, de manera temprana, el cáncer colorrectal. Boticaria señala que todos, a partir de los 50 años, deberían someterse a pruebas.

Uno de los tumores más frecuentes entre hombres y mujeres es el cáncer colorrectal, solo superado por el cáncer de próstata en hombres y el de mama en mujeres. De ahí la importancia de someterse a un cribado para detectarlo. Boticaria García señala que las personas a partir de 50 años deberían hacerse estas pruebas, "aunque no tengan síntomas". La farmacéutica indica que, si hay antecedentes familiares, "el médico puede recomendar empezar antes".

Boticaria señala que estas pruebas no se hacen "porque te encuentres mal sino, precisamente, cuando te encuentras bien". La prueba más sencilla para detectarlo es el test de sangre oculta en heces. "Es una prueba muy simple que detecta pequeñas cantidades de sangre en heces que, a simple vista, no se ve", explica la farmacéutica.

Para realizarla se debe tomar una muestra en casa la cual se analiza en un laboratorio. "Si el resultado es negativo, se repite cada dos años", señala Boticaria. Si es positivo, "no significa, necesariamente, que haya cáncer, pero sí que hay que hacer más pruebas", añade.

Si el test es positivo, la siguiente prueba será una colonoscopia. "Es la prueba más completa para estudiar el colon". En esta prueba, se introduce un tubo flexible con una cámara que permite visualizar el interior del intestino grueso. "Tiene una ventaja muy importante", señala Boticaria, "si se detectan pólipos se pueden eliminar en ese mismo momento".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.