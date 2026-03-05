María José Gómez y Verdú desvela cuál es el protocolo para comer una alcachofa, en vídeo

La experta en protocolo indica que solo se come la parte más tierna de las hojas de esta verdura. Además, una vez se ha raspado con los dientes, se deben colocar en el plato boca abajo.

Comer una alcachofa también tiene su propio protocolo y la experta María José Gómez y Verdú es la encargada de explicar cuál es. "Si sabes manipular una alcachofa te convalidan un año de teleco", comenta Iñaki Urrutia.

El zapeador explica que él la pelaría un poco y, después, la mojaría en la salsa para ir comiéndola a mordiscos. María José aclara que de las alcachofas se come la parte interna de las hojas. "Se debe raspar con los dientes", señala.

Así, se van retirando las hojas con la mano y se va raspando con los dientes la parte más tierna. Si queremos mojar las hojas en alguna salsa, se debe poner una pequeña cantidad en el plato y se moja antes de raspar la hoja.

Gómez y Verdú indica que las hojas, después, se deben colocar en el plato boca abajo para que no se vea el raspado de los dientes. Cuando se llega al corazón de la alcachofa y, en este caso, ya no se usan las manos. María José explica que se pincha con el tenedor y, con el cuchillo, se corta en trozos más pequeños.

