VÍDEO | Dani Mateo pide el 'VAR' en la foto del 'beso' de Mbappé y Ester Expósito: "Dicen que es muy piscinero, igual no hay contacto"

Zapeando analiza las imágenes que confirmaría que Mbappé y Ester Expósito estarían saliendo. Un fin de semana en París donde, según Quique Peinado, el futbolista "dijo que iba al médico y en realidad iba a jugar a los médicos".

El bombazo de la prensa rosa de esta semana es la posible relación entre Kylian Mbappé y Ester Expósito. Se dice que el futbolista llevaba desde 2019 dando likes a las publicaciones de la actriz, lo que Nacho García denomina "pico y pala".

Los rumores que ya circulaban en los últimos días se habrían confirmado con una foto en la que se ve a la pareja en lo que parece ser un beso en la terraza de un edificio de París.

Sin embargo, no se termina de ver del todo claramente y Dani Mateo pide el VAR: "Hay gente que dice que Mbappé es muy piscinero y a lo mejor no ha habido contacto", ironiza.

Ester Expósito y Mbappé habían coincido en París, donde ella estaba con motivo de la Semana de la Moda, mientras él se estaba tratando de su lesión. "Mbappé dijo que iba al médico y en realidad iba a jugar a los médicos", señala Quique Peinado.

También se les ha visto en otras fotos donde ambos "derrochan complicidad" en un salón del hotel durante varias horas, mientras la actriz subía después una foto de "cena para dos" con pasta italiana. "Eso delata más que la foto del beso", apunta Mónica Cruz.

El presunto "fin de semana de pasión" terminó ayer, ya que la pareja volvió a Madrid en el mismo jet privado. Quique Peinado señala que fue Vinicius Jr. quien les presentó, ya que es amigo de la actriz: "Madre mía lo que hace para quitarse rivales del Balón de Oro", señala.

