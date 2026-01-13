VÍDEO | Gafas de sol para perros, ¿sí o no?: el veterinario Víctor Algra opina sobre este complemento canino

En las tiendas para mascotas se pueden encontrar infinidad de complementos para nuestros animales. Entre ellos, por ejemplo, las gafas de sol. Pero, ¿este es un accesorio necesario y útil para nuestro perro?

El veterinario Víctor Algra vuelve a Zapeando con su 'semáforo' para desvelar qué opina sobre algunas tendencias en el mundo de las mascotas. En esta ocasión, va a dar su opinión sobre un complemento para perros: las gafas de sol.

En el programa 'Y ahora Sonsoles', como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, entrevistaron a un hombre de Granada que había decidido poner unas gafas de sol a su perro Mike para ir a la nieve y así proteger sus ojos del sol.

El veterinario da una luz verde a este complemento canino. "El uso de estas gafas, en determinadas situaciones, se recomienda para prevenir que se produzca una fotoqueratitis, es decir, una quemadura solar en la córnea", explica.

Esto puede hacer que los animales pierdan visión. Algra expone que, además de en la nieve, también pueden ser útiles para perros ciegos, para que no se golpeen en los ojos, en aquellos que tengan fotofobia, atrofia del iris o, incluso, si sufren algunas enfermedades neurológicas que se ven afectadas por los cambios de luz bruscos.

