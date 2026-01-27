Muñecos de nieve con dentadura postiza, espaguetis congelados y una "hostia": los vídeos más locos del temporal de nieve

Ucrania, Finlandia, Sierra Nevada, Minnesota o Turquía. Los zapeadores 'recorren' todo el mundo en busca de los vídeos virales más locos sobre el temporal de nieve.

La nieve está llegando a buena parte del planeta y Zapeando ha enviado a sus reporteros a todos los lugares para conocer la situación sobre el terreno en 'Minuto y resfriado'.

La primera parada es Ucrania, donde Quique Peinado informa que "hace tanto frío, que si ves un muñeco de nieve por la calle puede ser de mentira o tu abuela congelada", como muestra en el vídeo sobre estas líneas donde un hijo coloca la dentadura de su madre en su muñeco de nieve.

En Finlandia, Virginia 'Rascazu' comenta que "hace tanto frío que la gente se está yendo a vivir al horno de la cocina". De hecho, señala que los finlandeses ya no se lavan el pelo por miedo a que le pase lo que a unos niños que se han vuelto virales porque su pelo se ha congelado.

María 'Uncaldito' Gómez está en Sierra Nevada, donde "hace tanto frío, que las gambas con gabardina vienen con gabardina de verdad". Allí están disfrutando de la nieve, salvo una niña a la que está grabando su madre esquiando hasta que se cae: "Hostia, menuda hostia se ha dado", reacciona la progenitora.

Iñaki Urrutia informa desde Minnesota, donde "hace más frío que en el corazón de mi ex". La población local ya no sale a cenar fuera porque temen que les pase lo que muestra un video viral, donde un tenedor queda suspendido en un plato de espaguetis congelados. "El que se los quería comer calentitos ha declarado: 'Menuda putanesca'", señala Iñaki.

María se traslada ahora hasta Turquía. En su liga de fútbol los árbitros prueban el estado del césped lanzando el balón, que queda sepultado en la nieve. Por si acaso, lo lanzan una segunda vez.

