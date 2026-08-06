VÍDEO | María José Gómez y Verdú no da crédito a cómo Nacho García se come los flanes: "¿Dónde has aprendido eso?"

La experta en protocolo y etiqueta ha visitado el programa para explicar cómo se debe comer un flan, pero el zapeador cuenta con una técnica muy depurada para hacerlo sin usar cubiertos.

Uno de los postres más populares es el flan. Pero, como cualquier otro alimento, también existe una manera más protocolaria de comerlo. Para conocerla, Zapeando cuenta con la experta María José Gómez y Verdú.

Nacho García, antes de que la experta expliqué como se debe comer, decide mostrarle a María José cómo lo hace él: sorbiéndolo. "Es la única manera que creo que se debe comer un flan", expone. Como era de esperar, Gómez y Verdú no está muy conforme con esa 'técnica'.

"Eso no se hace", comenta, "no puedes sorber un flan, ¿dónde has aprendido eso?". María José explica que existen dos utensilios conocidos como "cuchara y tenedor". La experta indica que, si tiene mucho líquido, se puede comer con tenedor. Si no, podemos usar una cuchara.

María José indica que nos ayudamos del cubierto para cortar pequeños trozos y nos los llevamos a la boca. Nacho no es el único capaz de comerse un flan si tocarlo. Miki Nadal se anima y se come dos flanes sorbiéndolos, ante la atenta mirada de María José.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido