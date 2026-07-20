VÍDEO | Terelu Campos lo vuelve hacer y se desata con un piscinazo por la victoria de España: "A ver si lo rojo era pacharán"

Terelu Campos celebró por todo lo alto la victoria de España frente a Argentina en la final del Mundial y acabó con chapuzón en su piscina roja. Un festejo que recuerda a su ya mítico 'pelotazo' tras la final de 2010.

Las 'celebrities' celebraron de muchas formas la victoria de España en la final del Mundial, pero hubo una que se vino especialmente arriba con la segunda estrella para 'la Roja': Terelu Campos.

Tal y como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, la presentadora se animó a lanzarse vestida a la piscina, iluminada de rojo como demandaba la ocasión, ante los aplausos de sus amigos, que le gritaban "campeona".

"Es la Madonna española", reacciona Mónica Cruz, que la contrataría para hacer el mismo número para la final del próximo Mundial. Nacho García la bautiza como la "piscina cochina" por esa sugerente luz roja, mientras que Iñaki Urrutia asegura que era "un homenaje a Marcos Llorente".

Una celebración que nos recuerda a la de 2010, cuando España se impuso a Holanda en Johannesburgo, exhibiendo un copazo en honor a la copa de los campeones. "No me quiero ni imaginar cómo habrá celebrado los goles de Pedro Porro", comenta Maya Pixelskaya.

Al ver el pedazo de 'pelotazo' de Terelu en 2010, Iñaki se hace una pregunta sobre su piscina de 2026: "A ver si lo rojo era pacharán".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.