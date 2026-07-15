VÍDEO | El violín de Necko Vidal suena a canción del verano: así ha sido su espectacular versión de 'La gloriosa' de Quevedo y Elvis Crespo

Necko Vidal deja una nueva versión para su galería de obras maestras. En esta ocasión le toca a 'La Graciosa', la canción de Quevedo y Elvis Crespo que oposita a canción del verano. Puedes verlo en este vídeo.

Hoy Necko Vidal pasa revista a las grandes candidatas a convertirse en canción del verano 2026, desde Lola Índigo y Ana Mena, hasta la 'Superestrella' de Aitana.

Sin embargo, la protagonista del gran momento de su sección es en esta ocasión 'La graciosa', la canción de Quevedo y Elvis Crespo que ya está arrasando en los chiringuitos de toda España.

El experto hace una versión brutal de este tema en riguroso directo con su violín ante la atenta mirada de los zapeadores y de 'Aitanacha', el alter ego de Nacho García que amenazaba con ponerse a cantar con él.

"Lo está pasando mal de verdad", apuntaba María Gómez, mientras Necko reconocía que no lleva bien la vergüenza ajena. A pesar de todo, María le recuerda a Necko que su sección "nos flipa".

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