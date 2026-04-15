VÍDEO | Ruth Lorenzo acepta el reto de Zapeando: ¿quién se esconde debajo de 'Zapi'?

Uno de los zapeadores ha decidio convertirse en Zapi, la mascota del programa, y cantar una canción: 'Tenía tanto que darte' de Nena Daconte. La cantante, que, además, es investigadora de 'Mask Singer' debe descubrir quién es el zapeador enmascarado.

Zapeando recibe este miércoles a Ruth Lorenzo, una de las investigadoras de 'Mask Singer', el divertido programa musical de Antena 3. La cantante debe descubrir quién se esconde debajo de las máscaras del programa y, por ese motivo, Zapeando ha decidido proponerle un reto.

La cantante deberá descubrir qué zapeador se encuentra debajo de Zapi, "nuestra máscara estrella y la única que tenemos", comenta Maya Pixelskaya. La máscara ha cantado la canción 'Tenía tanto que darte' de Nena Daconte.

Para facilitar su labor de adivinación, Maya le cuenta que puede escoger entre ocho zapeadores: ella misma, Quique Peinado, Dani Mateo, Miki Nadal, Virginia Riezu, Isabel Forner, María Gómez y Nacho García. Además, le da una pista extra: "Le gusta la chistorra y no es Ábalos".

Ruth tiene claro que debajo de Zapi no están ni Dani, ni Quique ni Miki Nadal. Lorenzo le pide, entonces, a Maya y Virginia que canten el estribillo. Tras escucharlas, descarta a Pixelskaya. La artista está entre dos opciones finales: María y Virginia. Descubre quién se esconde debajo de Zapi en el vídeo principal.

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