Juan Sanguino lo cuenta todo del nuevo romance entre Tana Rivera y Roca Rey: "Es el shippeo soñado para una revista"

Las portadas de las revistas del corazón coinciden en esta semana al destacar la nueva pareja de moda, un romance de los de antes entre la aristócrata Tana Rivera, hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, y el torero Roca Rey.

Juan Sanguino analiza las noticias que traen las revistas del corazón, que esta semana vienen protagonizadas por un romance como los de antes: entre una aristócrata y un torero.

Los protagonistas de esta nueva pareja son Tana Rivera, hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, y el matador peruano Roca Rey.

"Es el shippeo soñado para una revista", afirma Sanguino, que apunta que gracias a esta relación "'¡Hola!' ya puede respirar tranquila" tras meses "hablando de influencers": "Me imagino a las redactoras con la pinza en la nariz hablando de Georgina Rodríguez".

Mientras Tana es descendiente de familia de toreros, "que va a la Maestranza como la que va al Mercadona", Roca Rey es uno de los toreros más conocidos del momento, en parte por el documental de Albert Serra 'Tarde de soledad'.

Antes de Tana Rivera, se rumoreó que Roca Rey estaba con Victoria Federica, aunque ellos solo hablaron de íntima amistad, lo que para Sanguino "solo puede significar que están liados".

Sanguino cuenta que Tana y Roca eran amigos desde hace muchos años, pero esta primavera ha sido algo "más cercano". Aunque no quieren hablar de noviazgo, Juan desvela que el matador habría llamado a Fran Rivera para confesarle que estaba saliendo con su hija.

La cosa no queda ahí, porque el torero es el ex de la compañera de piso de Tana, que tras conocer la noticia ha decidido dejar la vivienda.

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