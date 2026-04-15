Juan Sanguino, sobre los rumores de romance entre Jacob Elordi y Kendall Jenner: "Conociendo cómo se las gastan las Kardashian..."

Juan Sanguino analiza los rumores sobre la nueva pareja que habría surgido en el festival de Coachella: Jacob Elordi y Kendall Jenner. El experto afirma que eso podría elevar su estatus en Hollywood, "que es lo único que importa a estas pájaras".

Mientras en España las revistas del corazón no hablan de otra cosa que del nuevo romance entre Tana Rivera y el torero Roca Rey, a nivel internacional se está propagando el rumor de que habría surgido el amor en el festival de Coachella entre Jacob Elordi y Kendall Jenner.

Aunque señala que "ningún medio importante ha escrito nada al respecto" y "todo son especulaciones en Instagram y Tik Tok", Juan Sanguino comenta que "conociendo cómo se las gastan las Kardashian, con esa mentalidad de ser una familia y también un complejo industrial, no me extrañaría nada que se coordinasen para echarse novios estrellas de Hollywood".

En este sentido, recuerda que "en el pasado, había varias hermanas que estaban a la vez con raperos y luego tuvieron la etapa de deportistas".

Sanguino afirma que en el "mundo glamuroso de Hollywood", a las Kardashian "se las sigue rechazando" porque "se las considera celebridades de segunda". Por ello, cree que "estar con dos príncipes de Hollywood, como Timothée Chalamet y Jacob Elordi, les viene muy bien para elevar su estatus, que es lo único que le importa a estas pájaras".

Las únicas imágenes de ellos los muestran cerca el uno del otro en el concierto de Justin Bieber, si bien el medio que lo ha publicado afirma que no se enrollaron durante la actuación, sino en la fiesta de después, donde "no podían parar de besarse". "En Coachella estas cosas pasan, porque los famoso van muy desinhibidos y están calentitos", apunta Sanguino.

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