Un profesor boliviano dedica una canción a la trigonometría, en vídeo: "No llores si los ángulos te están matando"

Cristian Apaza ha compuesto una canción para facilitar la comprensión de esta rama de las matemáticas. Descubre el pegadizo tema en el vídeo principal.

La trigonometría puede ser una parte compleja de las matemáticas para muchas personas. Pero Zapeando ha descubierto una canción que seguro despejará todas tus dudas sobre los conceptos de esta rama de las mates.

La canción ha sido compuesta por un profesor de Bolivia, Cristian Apaza, y, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el docente canta, por ejemplo: "Canta, por favor, no llores si los ángulos te están matando".

Apaza ilustra su canción con una pizarra en la que se puede ver diferentes fórmulas trigonométricas como, por ejemplo, las razones trigonométricas. El estribillo, muy pegadizo, dice así: "Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante". El tema pertence al género huayño, que es un género y danza tradicional en ese país. El profesor está acompañado, además, por un grupo de bailarines.

"Cuando los alumnos vean el videoclip, van a pensar que el seno y el coseno son otra cosa", comenta Quique Peinado. "Así sí que hubiera ido yo a matemáticas", afirma Dani Mateo.

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