VÍDEO | Ruth Lorenzo, sobre su labor como investigadora en 'Mask Singer': "Es fácil desde el sillón de tu casa"

La artista es una de las encargadas de descubrir quién se esconde debajo de las máscaras. Como cuenta a los zapeadores, es una labor muy complicada.

Ruth Lorenzo es una de las nuevas investigadoras de 'Mask Singer', el divertido programa musical de Antena 3 que, recientemente, ha estrenado su nueva temporada. La cantante visita Zapeando para contar cómo está siendo esta labor.

La artista afirma que todos los participantes "se lo están currando". Ruth afirma que "hay voces que te puedes imaginar cómo pueden sonar, pero, cuando están tratadas es difícil", explica. Lorenzo indica que ella se fija, especialmente, a su manera de hablar en el plató o su acento. "Es fácil desde el sillón de tu casa", expone Ruth, "se adivina que te cagas".

En el próximo programa, además, se incorpora una nueva máscara: 'Fregona'. Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, esta nueva máscara habla en inglés así que eso podría significar que es un famoso extranjero o alguien de nuestro país que domina el inglés.

"Habla en inglés, tiene la cara naranja, el pelo estropajoso amarillo, le gusta los chorros del oro... es Donald Trump", afirma Virginia Riezu, "lo tengo clarísimo". "Sería un buen nombre para decir", afirma Ruth.

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