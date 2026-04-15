Trump no ve necesario extender el alto el fuego con Irán: "Vais a presenciar dos días increíbles"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento de UFC

¿Qué ha dicho? "Creo que un acuerdo es preferible porque así podrán reconstruirse. Tienen un régimen diferente ahora. No importa qué pase, hemos aniquilado a los radicales", ha asegurado el mandatario a un periodista de la cadena ABC.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a ABC que no considera extender el alto el fuego con Irán, que está en el octavo día de una tregua de dos semanas. Trump expresó su confianza en que se presenciarán "dos días increíbles" y destacó que un acuerdo sería preferible para la reconstrucción, afirmando que los radicales han sido aniquilados. A pesar de las fallidas negociaciones recientes en Islamabad, el vicepresidente JD Vance lideró la primera ronda de alto nivel desde 1979. Pakistán busca facilitar una segunda ronda de negociaciones para avanzar en el conflicto. Mientras tanto, Trump ordenó bloquear el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la cadena estadounidense ABC que no se está planteando una extensión del alto el fuego entre su país e Irán, que se encuentra en el octavo día de una frágil tregua de dos semanas.

"El presidente Trump me dijo hoy que no está pensando en extender el alto el fuego. No cree que sea necesario", escribió en su cuenta de X Jonathan Karl, corresponsal jefe en Washington de ABC, sobre la tregua, acordada el pasado 7 de abril.

"Creo que van a presenciar dos días increíbles. De verdad lo creo", dijo el mandatario, citado por Karl. El periodista preguntó a continuación si la guerra, iniciada el pasado 28 de febrero tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, va a terminar con un acuerdo, tras las negociaciones fallidas del pasado fin de semana en Islamabad.

"Creo que un acuerdo es preferible porque así podrán reconstruirse. Tienen un régimen diferente ahora. No importa qué pase, hemos aniquilado a los radicales", respondió el mandatario. Trump no se ha referido por el momento a su conversación con el periodista de la cadena ABC. Horas antes, el líder republicano afirmó a la cadena Fox News que la guerra con Irán está "cerca de terminar", ya que Teherán busca alcanzar un acuerdo con rapidez

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabezó el pasado sábado la primera ronda de negociaciones con Irán en Islamabad, en lo que fue la reunión de mayor alto nivel entre ambos países desde que rompieron relaciones por la revolución islámica de 1979. Tras más de 20 horas de negociaciones, ambas delegaciones abandonaron Pakistán sin un acuerdo y Trump ordenó a la Armada estadounidense bloquear el estrecho de Ormuz, como hizo Teherán tras el inicio de la guerra.

Pakistán busca celebrar una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán a finales de esta semana o a principios de la siguiente, tras haber enviado una propuesta formal a ambas delegaciones para desatascar los puntos pendientes del conflicto. "Las cosas se están moviendo positivamente y existe la posibilidad de que las delegaciones mantengan una segunda ronda de conversaciones a finales de la semana o principios de la siguiente", confirmó el martes a EFE una fuente diplomática, bajo condición de anonimato.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.