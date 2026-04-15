Ahora

Guerra en Irán

Trump no ve necesario extender el alto el fuego con Irán: "Vais a presenciar dos días increíbles"

¿Qué ha dicho? "Creo que un acuerdo es preferible porque así podrán reconstruirse. Tienen un régimen diferente ahora. No importa qué pase, hemos aniquilado a los radicales", ha asegurado el mandatario a un periodista de la cadena ABC.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento de UFCEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento de UFCAgencia AP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la cadena estadounidense ABC que no se está planteando una extensión del alto el fuego entre su país e Irán, que se encuentra en el octavo día de una frágil tregua de dos semanas.

"El presidente Trump me dijo hoy que no está pensando en extender el alto el fuego. No cree que sea necesario", escribió en su cuenta de X Jonathan Karl, corresponsal jefe en Washington de ABC, sobre la tregua, acordada el pasado 7 de abril.

"Creo que van a presenciar dos días increíbles. De verdad lo creo", dijo el mandatario, citado por Karl. El periodista preguntó a continuación si la guerra, iniciada el pasado 28 de febrero tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, va a terminar con un acuerdo, tras las negociaciones fallidas del pasado fin de semana en Islamabad.

"Creo que un acuerdo es preferible porque así podrán reconstruirse. Tienen un régimen diferente ahora. No importa qué pase, hemos aniquilado a los radicales", respondió el mandatario. Trump no se ha referido por el momento a su conversación con el periodista de la cadena ABC. Horas antes, el líder republicano afirmó a la cadena Fox News que la guerra con Irán está "cerca de terminar", ya que Teherán busca alcanzar un acuerdo con rapidez

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabezó el pasado sábado la primera ronda de negociaciones con Irán en Islamabad, en lo que fue la reunión de mayor alto nivel entre ambos países desde que rompieron relaciones por la revolución islámica de 1979. Tras más de 20 horas de negociaciones, ambas delegaciones abandonaron Pakistán sin un acuerdo y Trump ordenó a la Armada estadounidense bloquear el estrecho de Ormuz, como hizo Teherán tras el inicio de la guerra.

Pakistán busca celebrar una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán a finales de esta semana o a principios de la siguiente, tras haber enviado una propuesta formal a ambas delegaciones para desatascar los puntos pendientes del conflicto. "Las cosas se están moviendo positivamente y existe la posibilidad de que las delegaciones mantengan una segunda ronda de conversaciones a finales de la semana o principios de la siguiente", confirmó el martes a EFE una fuente diplomática, bajo condición de anonimato.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump no ve necesario extender el alto el fuego con Irán: "Vais a presenciar dos días increíbles"
  2. Expulsado un diputado de Vox del pleno del Congreso tras encararse con la Presidencia: "Nunca habíamos visto algo así"
  3. La regularización extraordinaria de migrantes entra en vigor: preguntas y respuestas del proceso que empieza este jueves
  4. Juanma Moreno se queda justo en las encuestas y encara una campaña "moderada" con la ausencia de pesos pesados del PP como Ayuso, Aznar y Rajoy
  5. Recortes para investigar, aulas sin calefacción y profesores malpagados: las seis universidades públicas de Madrid se unen contra Ayuso
  6. La Policía australiana investiga la acusación de agresión sexual de Ruby Rose contra Katy Perry