Cosidó declara que no tenía "una relación de confianza" con Villarejo y niega haberle pedido investigar a Bárcenas

El exsenador y exdirector de la Policía Ignacio Cosidó a su llegada a la Audiencia Nacional en Madrid

Los detalles El exdirector general de la Policía asegura que no mantuvo ningún encuentro ni recibió información del excomisario. "No sabía que tuviera problemas con la cúpula del Ministerio ni tampoco me llegó por terceros", ha declarado.

Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía Nacional, ha testificado en el juicio del caso Kitchen, negando conocer investigaciones de la UDEF sobre la trama Gürtel y afirmando que su relación con el excomisario Villarejo "no era de confianza". Cosidó también negó haber recibido información sobre problemas de Villarejo con el Ministerio del Interior ni sobre un operativo para espiar al entorno de Luis Bárcenas. A pesar de que la Fiscalía Anticorrupción intentó sin éxito su imputación, mensajes de Villarejo sugieren que Cosidó estaba al tanto de planes para espiar al extesorero del PP. Además, Cosidó mencionó encuentros esporádicos con María Dolores de Cospedal y reconoció un conflicto entre Villarejo y el comisario Jaime Barrado durante su gestión.

Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía Nacional, ha declarado este miércoles como testigo en el juicio del caso Kitchen tras haber tenido que retrasar el tribunal un día su comparecencia ante el exhaustivo interrogatorio al que las defensas de los diez acusados han sometido entre el lunes y el martes al responsable policial de la investigación de esta causa.

El también exsenador ha negado haber tenido conocimiento de una investigación por parte de la UDEF sobre la trama Gürtel, al mismo tiempo que ha explicado que su relación con el excomisario José Manuel Villarejo "no era de confianza". "Con Villarejo no es que fuera mala relación, sencillamente no era de confianza", ha explicado ante la Audiencia Nacional.

Como ya hizo en 2021, Cosidó ha negado que mantuviese "ningún encuentro" con Villarejo ni que recibiese "ninguna información" por parte del excomisario, por lo que no pudo —dice— conocer que tuviese "problemas con la cúpula del Ministerio (del Interior)", una información que tampoco le llegó por terceros.

Del mismo modo, ha asegurado no saber que hubiera un operativo para conseguir información del entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas por parte de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. "No recuerdo haber escuchado nada por el Ministerio como 'Cocinero' o 'Kitchen', sí de Gürtel", afirma Cosidó.

"Siempre que el ministro o el secretario de Estado demandaban una reunión, siempre se atendía esa petición, aunque estas reuniones no fueran periódicas. Era una relación de trabajo, profesional y de normalidad. No era perceptible que la relación empeorara", ha explicado, reconociendo algún "encuentro puntual" con el comisario Jaime Barrado.

"Sí recuerdo que hubo un parte de Barrado porque Villarejo había atentado contra su honor y se abrió un expediente disciplinario a Villarejo en mi etapa final como director general de la Policía", añade. Sobre Cospedal, admite haber podido mantener "algún encuentro esporádico" dentro de una relación que define como "escasa".

La importancia del testimonio de Cosidó

Para Cosidó, máximo responsable de la Policía de 2012 a 2016, la Fiscalía Anticorrupción llegó a pedir sin éxito al juez instructor su imputación en el caso Kitchen a raíz de que el excomisario José Villarejo le señalara como la persona que le dijo que se iba a encargar de captar a alguien para espiar al extesorero.

Entre los mensajes intervenidos a Villarejo relacionados con el caso Kitchen, constan además los que se intercambió con Cosidó cuando se le comunicó que iba a ser cesado. "Dile al 'barbas' -en alusión al expresidente Mariano Rajoy- que lo meto en la cárcel, a él el primero", le espetó.

"Me podrá meter en el maco, me podrá no se qué, pero le busco una avería que se caga, eh, le busco una avería que se caga", continuó diciendo el excomisario en relación con el Asturiano, apodo con el que la trama Kitchen llamaba también a Rajoy, según concluyó la Unidad de Asuntos Internos de la Policía al analizar los audios en poder de Villarejo.

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