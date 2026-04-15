Un alumno de 14 años mata a cuatro personas y deja al menos 20 heridos en un tiroteo en un colegio turco

Los detalles El adolescente protagonista del ataque ha resultado muerto. Según las primeras informaciones era alumno del colegio en el que ha matado a tiros a al menos cuatro personas dejando además en estado crítico a otras tres.

Al menos cuatro personas han muerto y 20 han resultado heridas - tres en estado crítico - en un tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaras, según informaron las autoridades locales, que precisaron que el agresor, un alumno del centro de unos 14 años, murió también durante el ataque.

Se trata del segundo ataque de este tipo en tan solo dos días. El gobernador de la provincia homónima, Mukerrem Unluer, ha indicado que las informaciones preliminares apuntan a que las víctimas mortales son un docente y tres alumnos, si bien la cifra podría aumentar, según informaciones recogidas por la cadena de televisión turca TRT.

Unluer ha indicado así que el ataque ha tenido lugar en el Instituto Ayser Çalik, aunque se desconoce de momento el posible móvil del tiroteo. "El incidente sigue abierto. Es un ataque trágico contra uno de nuestros colegios. Estamos investigando lo sucedido de forma exhaustiva", ha explicado el gobernador.

El ministro del Interior de Turquía, Mustafa Çiftçi y el de Educación, Yusuf Tekin, han anunciado su traslado a la región para seguir de cerca los acontecimientos, que tienen lugar justo un día después de que se registrara otro tiroteo el martes contra un colegio de la ciudad de Sanliurfa, también en el sur del país, que se saldó con 16 heridos.

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