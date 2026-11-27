Quique Peinado y Dani Mateo reaccionan a las imágenes de Pedro Sánchez con uniforme haciendo la mili: "¡Ouh mama!".

"Es oficial y caballero, fue a la fábrica a buscar a Begoña", reacciona Dani Mateo ante otro de los momentos virales del debate: cuando Sánchez dijo que él era el único de los tres que había hecho la mili.

Virginia Riezu ha mostrado las imágenes del presidente haciendo la mili y hasta jurando bandera. "¡Cómo le queda el uniforme a esa persona!", comenta Quique Peinado, que quiere todo lo que él tiene. Además, Quique opina que "tenía que haber sido 'Action Man' y no político".

A los 'zapeadores' les encanta cómo le queda el uniforme a Pedro Sánchez. La pena es que no podremos ver a Quique vestido así, ya que él no tuvo que hacer la mili.

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