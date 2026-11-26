Mítico encuentro entre los 'Davides'. David Bisbal y David Bustamante subieron una foto juntos en redes sociales que desató varias teorías. David Bustamante lo aclara en este video.

Aparecían juntos David Bisbal y David Bustamante en redes sociales. Con esta foto mítica han surgido varias teorías, que si una canción juntos, "que si se habían encontrado en el Ahorramás", según Quique Peinado.

"Nos parece gracioso que se le de tantísimas vueltas., vivimos cosas increíbles, no nos vemos tanto como queremos porque cada uno está por un lado",ante tantas incertidumbres.

"Se nos ocurrió subir la foto, estaba grabando (Bisbal) un spot muy cerca y enseguida vino a verme, ¡es mi hermano!", aclara Bustamante sobre su reunión con Bisbal. Según el cantante, sus encuentros son más habituales, aunque se vean menos de lo que quieren por las distancias.

Dani Mateo explica la importancia de este encuentro: "Hoy existen los 'Javis', pero en los 2000 eran los 'Davides'". Para el presentador, el pelo de David Bustamante no ha pasado desapercibido y le parece "el de Javier Bardem en 'No es país para viejos'". Este cambio de look del cantante es debido a que está actuando en el musical de 'El Zorro'.

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