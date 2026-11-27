Ayer se celebró Acción de Gracias y en Zapeando hemos preparado una serie de videos de desgracias sobre esa celebración. Pavo congelado, bollitos duros y una chica que casi sale volando, ¿cuál es tu preferido?

Ayer fue Acción de Gracias. Esta celebración americana tiene lugar el cuarto jueves de noviembre y suele reunir a familias y amigos, donde el pavo, las salsas y la comida son los protagonistas. Vamos, un aperitivo de las navidades.

Como en todas las festividades, las prisas, cocinar y tenerlo todo a punto puede ser un problema. Por eso, en Zapeando hemos preparado una serie de desgracias que suceden el día de 'Thanksgiving'.

El primer problema de las cenas de Acción de Gracias es llegar a tiempo, como es el caso de la chica del primer video. Casi llega volando a casa pero el paraguas le salió de alta calidad.

Otra fuente de desgracias en esta festividad es el pavo. "¿Estás intentando que reviva el pavo?", pregunta el niño al ver como su padre está más cerca de hacerle una reanimación cardiopulmonar que de ponerlo al horno.

Otro riesgo: meter el pavo congelado directamente al aceite puede provocar un incendio. "Si tienes que cocinar así, el problema es que luego vienen los bomberos y no hay pavo para todos", comenta María Gómez.

Virginia Riezu presenta otra desgracia, unos bollitos tan duros que no se rompen ni a martillazos. Quique Peinado advierte: "Si estos bollitos los venden en Castilla-La Mancha como Miguelitos de La Roda no queda ni una dentadura".

Y, obviamente, en el Día de Acción de Gracias no suelen faltar las salsas. En esta desgracia, una familia saca una salsa congelada, donde se podrían bañar los bollitos anteriores.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido