propuesta a penélope cruz
Juan Sanguino recibe el Ondas al mejor podcast narrativo: "Penélope Cruz, eres la persona más importante de España para mí"
El colaborador de Zapeando aprovechó para hacer una petición a la artista durante su discurso al recoger el premio.
Resumen IA supervisado
Juan Sanguino, colaborador de Zapeando, fue galardonado con el Premio Ondas al mejor podcast narrativo por 'Delirios de España'. Durante su discurso, aprovechó para hacer una petición a Penélope Cruz, afirmando que siempre menciona su nombre cuando le preguntan por su temporada soñada. Sanguino le pidió a la actriz que le permita crear una temporada sobre los eventos que han sucedido en su vida, destacando su relevancia en España y bromeando sobre tener material para varios episodios. Concluyó citando a Marta Sánchez, diciendo: "Viva España y vivan sus delirios".
* Resumen supervisado por periodistas.
El colaborador de Zapeando Juan Sanguino recibió este jueves el Premio Ondas al mejor podcast narrativo por su podcast 'Delirios de España' y quiso aprovechar su discurso final para lanzar una petición. "Penélope Cruz, siempre que me preguntan cuál es mi temporada soñada digo lo mismo", adelanta.
"Déjame hacer una temporada sobre todo lo que ha pasado", le pide Sanguino, reconociendo que la actriz es "la persona más importante de España". Y bromea "Tenemos para varios episodios".
Para concluir, quiso citar a otra de sus referentes, Marta Sánchez: "Como diría Marta Sánchez, viva España". Una frase a la que ha añadido su propio sello: "Y vivan sus delirios".
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