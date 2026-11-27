La revista 'Variety' ha realizado su lista definitiva de estrellas históricas del cine. Alberto Rey no termina de verlo, ya que considera que, aunque es "divertida", está hecha "con varios criterios a la vez y no pegan mucho".

Alberto Rey analiza la actualidad del mundo del cine, que esta semana pasa por el top 10 de las mayores estrellas de la historia del cine que ha elaborado 'Variety'.

Una lista que cierra Barbra Streisand en el puesto 10 y que lidera Marilyn Monroe, con Humphrey Bogart y Charlie Chaplin cerrando el podio. Una lista que al experto le parece "divertida", pero hecha "con varios criterios a la vez y no pegan mucho".

Aunque Alberto reconoce que sus listas de lo mejor del año "no hay por dónde cogerlas", no le termina de convencer que aparezca Streisand, pero no Harrison Ford o que "si metemos una estrella japonesa para hacernos los cosmopolitas" no se incluya a alguien de Bollywood, que "es una de las industrias más importantes del mundo".

"¿Y dónde está Van Damme? ¿Y Toni Cantó? ¿Y ET vestido de gitana?", comenta irónico Alberto, que resume este 'top' en una frase: "Son todos los que están, pero no están todos los que son".

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