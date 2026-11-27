Llega a los cines una de las películas más esperadas del año, 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth', secuela de 'Érase una vez en Hollywood' donde vuelve Brad Pitt, en esta ocasión con David Fincher de director y Tarantino de guionista.

Además de repasar la actualidad cinematográfica, Alberto Rey también habla de uno de los estrenos más destacados de esta semana, 'Las nuevas desventuras de Cliff Booth', secuela de 'Érase una vez en Hollywood' donde Brad Pitt vuelve a reunirse con el director David Fincher partiendo de un guion de Quentin Tarantino.

Una combinación que la ha convertido en una de las películas más esperadas del año y ante la que Alberto no puede ser objetivo porque, reconoce: "No me puede no gustar una película de David Fincher. Estoy programado para venerar cualquier cosa que venga de él, y esta película viene mucho de él".

En esta cinta, comenta, "el estilo de Fincher se come un poquito el guion de Tarantino", algo que no le parece un inconveniente. Además, se notan los 20 millones de dólares que ha cobrado cada una de las tres estrellas, ya que se ponen "muy autorreferenciales".

Alberto también habla de un momento en el que el uso de la inteligencia artificial "da bastante repelús". A pesar de todo, asegura que lo pasó "teta" viendo esta película y encontrando referencias a 'Alien 3', 'La habitación del pánico', 'Millennium' y 'El club de la lucha', incluso los videoclips de Madonna y Billy Idol que hizo Fincher antes de ser un reputado cineasta.

Alberto destaca los diálogos "marca de la casa de Tarantino", la violencia paródica y un cuidado de la imagen, a pesar de la IA, "muy Fincher". Su veredicto final, cuatro 'albertitos', porque "uno es la zorra de Fincher, pero también una zorra exigente".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.