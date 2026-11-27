Los detalles El Gobierno ha publicado las instantáneas, en las que se ve al presidente cuando fue un joven cadete. Las imágenes llegan después de que Sánchez pusiera en duda el patriotismo de Feijóo y Abascal.

El Gobierno ha publicado imágenes de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE para las elecciones generales del 29N, realizando el servicio militar. Esto ocurre después de que Sánchez cuestionara el patriotismo de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, y Santiago Abascal, de Vox, durante un debate centrado en migración y política exterior. Sánchez destacó que, a diferencia de sus rivales, él sí cumplió con el servicio militar y juró la bandera de España. Tras el debate, fuentes de Moncloa enviaron a la prensa una fotografía de Sánchez en el momento de su jura de bandera.

El Gobierno ha hecho públicas este viernes imágenes del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la Presidencia en las elecciones generales del 29N, Pedro Sánchez, haciendo la mili en 1996 tras recriminar en el debate a cuatro al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al de Vox, Santiago Abascal, que no la hicieran.

Y es que el servicio militar también se coló en el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal, después de que el candidato de Vox llamase a Sánchez el "candidato marroquí a las elecciones" mientras hablaba de política exterior. Al escuchar esto, el líder del Ejecutivo le recordó que él no ha hecho el servicio militar.

"El señor Feijóo y el señor Abascal van de patriotas y, de los tres, el único que ha hecho la mili y ha jurado la bandera de España he sido yo. Estos dos señores no la han hecho", manifestó el candidato socialista.

Sánchez durante su época en el servicio militar

Tras, el PSOE difundió la fotografía de Pedro Sánchez jurando la bandera en 1996. La foto fue compartida por el exministro Óscar Puente, que bromeó con que la imagen mostraba "al felón jurando bandera mientras los patriotas se escaqueaban de hacer la mili". "Uno con prórrogas y el otro con un informe médico trucho. ¡Vaya fin de campaña!", señaló Puente. El líder de Vox se libró de hacer la mili después de pedir tres prórrogas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su jura de bandera en el servicio militar

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