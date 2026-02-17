Ahora

VÍDEO | Quique Peinado alucina con la carta Pokémon más cara del mundo: "Vale más que un delantero del Rayo Vallecano"

Una carta de Pokémon ha roto todos los récords tras venderse por una cifra millonaria. El protagonista es el youtuber y luchador Logan Paul, que además de ganar mucho dinero ha conseguido un Guinness y ha sorprendido a medio mundo.

El youtuber y luchador profesional Logan Paul se ha hecho viral tras conseguir vender la carta Pokémon más cara de la historia. Se trata de la carta del personaje Pikachu Ilustrator en PSA 10, lo que indica que se encuentra en perfecto estado y que no tiene ningún arañazo ni ningún desperfecto.

Paul la ha conseguido vender a través de una subasta por un valor de 16 millones y medio de dólares y, aparte de lograr tal cifra de dinero, también se ha llevado un nuevo récord de Guinness World Records por haber vendido la carta coleccionable más cara en una subasta.

"Vale más que el delantero del Rayo Vallecano", comenta Quique Peinado sin dar crédito. El zapeandor añade que el luchador encapsuló la carta y le puso una cadena de oro y diamantes para así lucirla en uno de sus combates.

Asimismo, Quique Peinado tira de humor y recomienda a los espectadores que revisen sus álbumes de cromos: "A lo mejor tenéis un Butragueño del 86 que os saca de pobres".

