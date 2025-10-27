VÍDEO | Pilar Vidal, al ver las últimas imágenes de Bigote Arrocet en bañador: "Todavía tiene un achuchón"

En este vídeo del programa Zapeando, Isabel Forner y el resto del equipo se quedan sin palabras al escuchar a Pilar Vidal afirmar que el humorista Bigote Arrocet "todavía tiene su golpe".

En el último programa de 'La Roca', la colaboradora y periodista, Pilar Vidal, no tuvo ningún problema en dar su opinión acerca de las últimas imágenes del humorista Bigote Arrocet con la que sería su nueva pareja. Unas fotografías en las que sale en bañador y con la camisa abierta

"Bigote tiene 75 años y está muy bien. Yo coincidí con él en el programa de Sonsoles y venía con esa esencia de 'que bien esta'", comentó la periodista y añadió que para ella Arrocet tenía "todavía un golpe... una cosa fina de decir 'un viaje', un achuchón. Tiene un achuchón".

Unas declaraciones que han dejado a los zapeadores impresionados por la osadía de la colaboradora de La Roca. "Ojo mi Pilar, que no deja pasar ni una oportunidad de tirar la caña… no quiere que se le pase el Arrocet", ha bromeado Isabel Forner tras escuchar a la periodista.

