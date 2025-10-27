Paco Jiménez desvela en este vídeo la sorprendente historia del Picasso que se 'perdió' camino a Granada

El periodista Paco Jiménez Santos visita de nuevo el plató de Zapeando para contar un sorprendente suceso relacionado con el arte. En esta ocasión, explica el misterioso caso de un cuadro de Picasso que desapareció durante un traslado, pero cuya historia tuvo un final inesperado.

Una semana más, Paco Jiménez Santos visita el plató de Zapeando para hablar de los sucesos más interesantes. En esta ocasión, el periodista enseña a los zapeadores el curioso caso del Picasso desaparecido.

"A principios de mes hubo un traslado de 56 obras de arte desde Madrid a Granada y entre las obras se encontraba este cuadro de Picasso que es 'Naturaleza muerta con guitarra', una obra de arte valorada en 60.000 euros, pero que está asegurada por 600.000 euros, es decir, 10 veces más su valor original", señala el periodista.

Como es habitual en estos casos, se contrató a una empresa especializada que se trasladó hasta la casa del propietario del cuadro, un coleccionista de arte. Tras el transporte, los trabajadores depositaron todas las obras en el almacén de la exposición. Sin embargo, cuando "los responsables de la exposición desembalaron las obras de arte se dieron cuenta de que faltaba esa. Nadie sabía dónde se encontraba el Picasso ni cuándo había desaparecido."

Según explica el periodista, la Policía centró su atención "en el traslado del cuadro que se hizo de Madrid a Granada" y descubrió un dato muy llamativo: "cuando se encontraban a casi 25 kilómetros de Granada, los dos conductores que iban llevando todos los cuadros decidieron hacer noche en un hostal", y detalla que no "fue algo impulsivo, porque habían reservado la habitación la noche anterior". Además, rechazaron la oferta del dueño de resguardar la furgoneta en el aparcamiento del recinto.

Todo apuntaba a los transportistas. Sin embargo, no fue necesaria ninguna orden de registro, ya que el cuadro apareció ileso y sin ningún desperfecto. "Lo más increíble es que nunca se movió de Madrid", explica Paco Jiménez.

Al parecer, en el momento de la recogida los transportistas olvidaron la caja en el portal, la cual fue recogida por la portera del edificio. Cuando salió la noticia, pensó que en esa caja podía estar el cuadro de Picasso. Rápidamente, llamó a la Policía, que abrió el paquete y certificó su autenticidad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.