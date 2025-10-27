Miki Nadal reacciona al vídeo de Trump bailando en Malasia: "No me queda claro si es un baile típico o una clase de zumba"

El presidente estadounidense ha viajado hasta el país asiático donde ha sido recibido por un grupo de personas bailando. Trump no ha podido resistirse y se ha unido al baile. No te pierdas su coreografía en el vídeo principal.

Donald Trump ha visitado Malasia y, a su llegada, ha sido recibido con música y baile. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el presidente estadounidense baja del Air Force One y encuentra a un grupo de personas bailando.

El presidente de EEUU comienza a bailar al mismo ritmo, aunque, en esta ocasión, lo hace subiendo los brazos en lugar de hacer su paso habitual. "No me queda claro si es un baile típico o una clase de zumba", comenta Miki Nadal.

"Lo bueno es que recibes al presidente y, ya de paso, entrenas un poquito de cardio", añade el zapeador. "Está malito, está malito", comenta afirma Quique Peinado, "perdón, lo tenía que decir". "Con esa 'marchuqui' me da a mí que el himno oficial de Malasia, a partir de ahora, debería ser este temazo", indica María Gómez.

Entonces, se pueden ver las mismas imágenes de Trump bailando, pero con la canción 'Danza Kuduro' de Don Omar. "Los malayos muy bien, pero Donald Trump parece que le está echando monedas a la tragaperras", reflexiona Quique.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.