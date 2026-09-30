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VÍDEO | El arqueólogo Néstor Marqués cuenta qué determinaba que un niño de la Antigua Roma pudiera recibir una educación

La educación también era una parte importante en la Antigua Roma. Los niños empezaban el colegio sobre los siete años, aunque no existía un sistema como el que existe actualmente.

La educación también era una parte importante en la Antigua Roma. Los niños empezaban el colegio sobre los siete años, aunque no existía un sistema como el que existe actualmente.

El arqueólogo Néstor Marqués vuelve a Zapeando para hablar sobre la Antigua Roma. En esta ocasión, sobre la educación en esta civilización. Marqués cuenta que los niños solían empezar el colegio a los siete años. "Pero es verdad que lo que realmente determinaba quién podía y quién no podía estudiar era la familia en la que hubieras nacido", añade.

Marqués explica que en las familias más humildes los niños debían trabajar, aprendiendo el oficio de sus padres o en el campo, lo que hacía que no tuvieran tiempo para aprender. "Todavía podía ser peor", expone, "porque si hay algo peor que ser pobre es ser un esclavo".

En su caso, hasta los cinco años no podían ponerlos a trabajar y si les educaban, o no, dependía del uso que quería darles sus amos. "Recordemos que para los romanos los esclavos no son personas, son cosas, objetos que hacen actividades", apunta.

Así, algunos esclavos acababan, por ejemplo, en las minas, mientras que otros, que eran esclavos del emperador, podían recibir una educación. En la Antigua Roma, además, no había colegios. Por ese motivo, los romanos "tenían que buscárselas cada uno como puede porque no hay un sistema para todos como ahora".

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