VÍDEO | Paco Jiménez, sobre el robo del Tesoro de Villena: "Las primeras hipótesis apuntan a una posible acción planificada"

El periodista indica que se conocen, por el momento, pocos datos sobre este robo. Como indica, han desaparecido piezas de oro, plata, ámbar y hierro, fechadas en torno al año 1.000 a.C.

Esta madrugada han robado el Tesoro de Villena, expuesto en el Museo de Villena, en Alicante. Como explica Maya Pixelskaya, "es uno de más importantes de la Edad de Bronce en Europa". Paco Jiménez indica que las autoridades todavía no se han pronunciado oficialmente sobre el mismo.

"De momento, sabemos que, al parecer, los asaltantes accedieron al museo por uno de sus laterales después de arrancar uno de los ventanales", explica Paco. El periodista indica que perpetraron el robo en muy pocos minutos.

Jiménez indica que los ladrones se han llevado piezas originales, "que son las que forman el histórico hallazgo arqueológico": "Son 36 piezas de oro, plata, ámbar y de hierro con un peso aproximado de unos diez kilos y que están fechadas en torno al año 1.000 a.C".

El periodista explica que, durante mucho tiempo, las piezas expuestas eran réplicas, "pero después de la inauguración del actual museo, hace dos años, ya son las auténticas". Las primeras hipótesis sobre el asalto, como expone Jiménez, apuntan a una posible acción planificada.

"Minutos antes del robo se produjo una falsa alarma en un polideportivo", indica, "y eso podría haber sido un señuelo para despistar a la policía". Se cree que los ladrones podrían formar parte de una banda especializada en robo a museos y que podría ser un encargo.

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