Paco Jiménez desvela una nueva estafa que utiliza como gancho el carné de conducir, en vídeo

El periodista indica que una empresa anuncia, a través de redes sociales, que pueden conseguir que obtengamos nuestro permiso de conducción en solo cuatro días y sin hacer exámenes. Descubre cómo es esta estafa en el vídeo principal.

Paco Jiménez visita Zapeando para hablar sobre una nueva estafa que tiene como gancho el carné de conducir. El periodista explica que en redes sociales se está difundiendo un vídeo en el que una empresa ofrece obtener el permiso de conducción en solo cuatro días y sin hacer ningún examen.

"La empresa se anuncia en redes sociales con el logo de la DGT diciendo que puedes solicitar el carné de conducir, oficial, sin hacer ni teórico ni práctico", indica. Cuando nos ponemos en contacto con dicha empresa, estos explican que el permiso tiene un coste de 860 euros, "y simplemente piden un adelanto de 160 euros para ir gestionándolo".

"Esto de no hacer ni el teórico ni el práctico suena a más tongazo que el príncipe nigeriano", señala Maya Pixelskaya. Paco cuenta que los estafadores cuentan que el carné obtenido es legal, "pero el proceso para obtenerlo no". Según ellos, para conseguirlo un infiltrado se haría pasar por nosotros en los exámenes.

"Una vez que el impostor apruebe el examen, te aseguran que en cuatro días te llega a casa el carné", añade. En el momento que se recibe ese carné, es cuando se paga el resto del dinero. "Lo que pasa realmente es que haces ese primer pago de 160 euros y no vuelves a saber nada de esta gente", expone.

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