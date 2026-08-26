VÍDEO | Nacho García analiza los looks más llamativos de Harry Styles: "Lo amo, puede defenderte cualquier cosa"

El artista destaca por atreverse con cualquier estilismo compuesto por prendas muy llamativas. El zapeador analiza alguno de sus outfits más destacados después de que Styles haya protagonizado la portada de la revista 'W'.

Harry Styles ocupa la portada de la revista 'W' y, como indica Maya Pixelskaya, "un señor que se apellida Styles no puede posar de cualquier manera, tiene que hacerlo con estilo". Esta no es la primera vez que vemos al artista posar luciendo looks muy especiales, por ese motivo, el 'asesor de estilo' de Zapeando, Nacho García, analiza los estilismos más llamativos del artista.

"¡Viva Javi Estilos!", grita el zapeador, "Amo a Harry Styles, de verdad, puede defenderte cualquier cosa". García muestra una fotografía en la que se puede ver al cantante con un traje negro, con el pecho al descubierto y una máscara. "Esto no me lo puedo poner", expone Nacho, "no lo voy a defender igual, que yo parezco el zorro jubilado".

En otra imagen, de nuevo, el cantante muestra su pecho, mientras lleva una chaqueta de muchos colores y un foulard de lentejuelas. "Quiero morir así, con esto puesto", afirma. El zapeador indica que Styles es el único con una personalidad capaz de defender unos vaqueros con estampado de tigre.

"Si se lo pone cualquier otra persona, te manda la foto que va a ir acompañada de un texto que ponga 'os invito al estreno de mi obra de microteatro'", añade. El artista también innova en cuanto a sus complementos, por ejemplo, con unas gafas de sol "que se las compro a Mickey Mouse", afirma Nacho, "por eso tienen ese tamaño. "Mickey Mouse, a su vez, se las había comprado a Rappel", añade.

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