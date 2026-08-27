VIDEO | Maya Pixelskaya, al descubrir al 'gemelo' de Alberto Núñez Feijóo: "Llamadlo 'Fakejóo' directamente"

El líder del Partido Popular parece que tiene un doble en Estados Unidos. Es cantante y suele publicar vídeos en Tiktok y otras redes sociales mostrando sus composiciones.

En Internet es posible encontrar muchas cosas llamativas y desconcertantes. Por ejemplo, como cuenta Maya Pixelskaya, al doble de Alberto Núñez Feijóo.

Como se puede ver en las imágenes, un usuario, llamado Cash Stevens tiene un más que razonable parecido con el líder del Partido Popular. Él, ante los mensajes señalando su parecido con el político español, no ha dudado en subir un vídeo a su cuenta de TikTok en el que le pregunta sin son gemelos separados al nacer.

Stevens es un músico estadounidense y, aunque no se dedica profesionalmente a ello, recurre a sus redes sociales para dar a conocer sus composiciones. Así, entre otros, tiene un canal de Youtube y, además, también toca en directo a través de su perfil de TikTok. "¡Son idénticos!", afirma Nacho García, "Eso sí, este Feijóo 'fake' es mucho más romántico que el Feijóo gallego".

"El Feijóo 'fake' ha presentado una moción de confianza a mi corazón", añade Inaki Urrutia. "Llamadlo 'Fakejóo' directamente", sugiere Maya. "Alberto, toma nota, deja la política y preséntate a Eurovisión", concluye Miki Nadal.

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